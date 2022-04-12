СМИ: В Мариуполе украинские морпехи вышли из окружения 11 12.04.2022, 23:26

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Они соединились с полком «Азов».

В Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов». Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на одного из офицеров бригады, передает inforesist.org.

По его словам, несмотря на большую сложность, спецоперация была проведена успешно.

«Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком «Азов». Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым», – рассказал офицер бригады.

Морские пехотинцы из 36-й бригады, которые защищают Мариуполь, записали видеообращение. Они заверили, что не оставили свои позиции и попросили помнить о цене их сопротивления.

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