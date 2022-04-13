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Войска РФ движутся из Белгородской области на восток Украины

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  • 13.04.2022, 8:26
  • 5,388
Войска РФ движутся из Белгородской области на восток Украины

Опубликованы спутниковые снимки.

Согласно снимкам компании Maxar Technologies, войска РФ в Белгородской области продолжают продвижение к востоку Украины.

Компания опубликовала в Twitter новые фото, где видно боевые развертывания вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от населенных пунктов Солоти и Валуйки на западе России.

Отмечается, что данные снимки сделаны 11 апреля 2022 года.

Накануне сообщалось, что большая колонна военной техники двигается из Ростовской области в сторону Донбасса.

Украинские и западные официальные лица заявили в последние дни, что наблюдают передислокацию российских войск на Донбасс после серьезных неудач РФ в попытках захватить Киев.

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