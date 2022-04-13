Еще один белорусский герой погиб в бою за Украину

Еще один белорусский герой погиб в бою за Украину13
- 13.04.2022, 11:56
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Дмитрий Рубашевский сражался против российской агрессии с 2015 года.
Стало известно про смерть еще одного белоруса на войне в Украине — это Дмитрий Рубашевский (позывной «Ганс»).
О его смерти сообщил в своем Facebook Антон Тележников, режиссер-документалист.
Дмитрий Рубашевский приехал воевать за Украину в 2015 году, дважды был ранен. Недавно он перешел в 24 механизированную бригаду ВСУ.
Напомним, на войне в Украине с 24 февраля погибло уже трое белорусских добровольцев — Илья «Литвин» Хренов, Дмитрий «Террор» Апанасович и Алексей «Тур» Скобля. Последнему Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины.