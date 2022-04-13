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«В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колонну»

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  • 13.04.2022, 13:52
  • 10,376
«В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колонну»

Российский оккупант рассказал, как их «встречают» в Украине.

СБУ перехватила очередной телефонный разговор оккупантов из РФ, сообщает УНИАН.

Российский солдат, заехавший на украинскую территорию, не может оправиться от шока и делится с другом впечатлениями от войны

«Столько уже слегло, такие потери… Жители нам не рады. В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колонну», – говорит он во время телефонного разговора, перехваченного СБУ.

«Везде на заборах надписи: «Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали», «Россия – захватчики», «Путин – х..ло». Едешь, у них поля такие чистые были. Теперь все замусорено, сожжено, дорогам п…а, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат», – рассказывает оккупант.

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