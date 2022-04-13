Арестович: Армия Украины ведет наступление в Херсонской области 2 13.04.2022, 18:21

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Алексей Арестович

Продвижение ВСУ позволяет заблокировать переброску оккупантами войск под Мариуполь.

Вооруженные силы Украины ведут тяжелые наступательные действия в направлении Херсона. Такую работу следует называть не операцией по освобождению города, а постепенным продвижением украинских сил. Противник вынужден держать оборону, не наступать и не перебрасывать свои войска на другие направления, такие как Мариуполь. Российские оккупанты лютуют на захваченных территориях. Они похищают и пытают людей. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире 24 канала он сказал о том, что силы обороны Украины проводят сложную работу в направлении Херсона. Действия связаны с наступлением.

"Что касается наших войск, то они ведут сложные действия в направлении Херсона. Однако эти действия носят наступательный характер", - отметил чиновник.

По его словам, постепенное продвижение является сложным маневром, но оно позволяет удерживать противника в обороне, а также блокировать его наступление и переброску военных подразделений на другие направления, такие как Мариуполь.

Также он акцентировал внимание на том, что российские оккупанты на территории Херсонской области действуют жестоко. Они пытаются похищать активистов, представителей местного самоуправления и воинов АТО, которые не успели покинуть город.

"Часть пытают, часть удерживают в заложниках, часть уговаривают перейти на их сторону, но о таких фактах почти неизвестно", - добавил Арестович.

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