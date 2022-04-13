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Резников: Возле Мариуполя находятся более 10 тысяч российских солдат

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  • 13.04.2022, 20:25
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Резников: Возле Мариуполя находятся более 10 тысяч российских солдат

Украинские бойцы продолжают защищать Мариуполь.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что возле Мариуполя находятся более 10 тыс. российских солдат, которые пытаются захватить город.

Об этом он сказал иностранным журналистам во время посещения разрушенного российскими захватчиками города Гостомель Киевской области. Видео встречи опубликовано на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Глава оборотного ведомства отметил, что украинские бойцы продолжают защищать Мариуполь.

"Они до сих пор воюют и сдерживают их очень большие (силы) – более 10 тысяч российских солдат находятся возле Мариуполя", - рассказал Резников.

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