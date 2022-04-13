Командир полка Таманской дивизии Межуев ликвидирован в Украине

Командир полка Таманской дивизии Межуев ликвидирован в Украине11
- 13.04.2022, 21:13
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Денис Межуев заблудился на «учениях».
Украинские защитники ликвидировали командира полка Таманской дивизии Межуева подполковника Дениса Межуева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал украинский офицер Анатолий Штефан.
Он отметил: "командир мотострелкового полка Таманской дивизии подполковник Межуев Денис, во время учебы в военном училище, пропустил занятия по топографии, заблудившись на "учениях", но уже правильно вернулся домой".