Командир полка Таманской дивизии Межуев ликвидирован в Украине 11 13.04.2022, 21:13

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Денис Межуев заблудился на «учениях».

Украинские защитники ликвидировали командира полка Таманской дивизии Межуева подполковника Дениса Межуева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал украинский офицер Анатолий Штефан.

Он отметил: "командир мотострелкового полка Таманской дивизии подполковник Межуев Денис, во время учебы в военном училище, пропустил занятия по топографии, заблудившись на "учениях", но уже правильно вернулся домой".

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