«Путин сказал, если до 10 мая не справимся, то все с землей ровнять» 24 14.04.2022, 8:14

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Украинская разведка перехватила разговор российского солдата.

Оккупанты обсуждают с родными указания уничтожения украинских городов: "Путин сказал все с землей равнять".

Об этом говорится в перехватах разговоров российских оккупантов, опубликованных Главным управлением разведки Минобороны.

"В рамках работы межведомственного координационного центра при ГУР МО при участии Нацполиции получен очередной перехват разговоров военнослужащих противника, которые раскрывают планы российского командования относительно войны в Украине", - говорится в сообщении.

В частности, военнослужащий армии агрессора Олег Карасев рассказывает своей жене о полученных указаниях относительно дальнейших действий в Украине: "Путин сказал, если до 10 мая ни х... не сделаем, то все с землей ровнять".

Он также рассказал, что оккупанты получили распоряжение и еще не оставляют попыток "освободить" Рубежное.

"А Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем пытаться. Наши контрактники ни х ... продвинуться не могут... Наших стреляют каждый день", - сказал Карасев.

В ГУР подчеркнули, что этот разговор подтверждает, что РФ целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности российского президента.

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