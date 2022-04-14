Российские оккупанты рылись в квартире белорусского поэта Сергея Прилуцкого

Российские оккупанты рылись в квартире белорусского поэта Сергея Прилуцкого2
- 14.04.2022, 8:43
- 9,882
Как она выглядит после визита «русского мира».
Белорусский поэт Сергей Прилуцкий давно живет в Украине, и его дом — в печально известной сейчас на весь мир Буче. Теперь, после отступления российских войск, он узнал, что с его квартирой. В ней во время отсутствия хозяев наводили «порядок» другие люди.
Сергей Прилуцкий пишет в «Фейсбуке»:
«Перерыли все полки и нычки. Старый доисторический комп с архивом фоток не забрали. Неизвестно, что там в других комнатах. Но в других квартирах жесть похлеще нашей».
Среди прочего мародеры забрали из квартиры и икону.