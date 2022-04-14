Флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» передал сигнал SOS и затонул 82 14.04.2022, 9:14

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Российский военный корабль был подбит во время шторма.

Украинская армия подбила ракетами "Нептун" российский крейсер "Москва". Стало известно, что гордость ВМФ России пошла ко дну. Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на российские СМИ.

Флагман российского Черноморского флота был подбит в Черном море во время шторма. Известно, что во время удара на корабле сдетонировал боеприпас. После чего судно перевернуло на левый борт и пропало электропитание. Прежде чем крейсер пошёл ко дну, там успели направить сигнал SOS.

По информации российских СМИ экипаж был эвакуирован.

К слову, это тот самый "русский военный корабль", который стал мемом после того, как украинский пограничник Роман Грибов отказался сдаваться оккупантам и послал корабль оккупантов на три буквы.

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