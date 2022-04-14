Олег Белоколос: У белорусского режима очень скоро возникнут большие проблемы 6 14.04.2022, 11:09

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Олег Белоколос

Фото: Укринформ

Лукашенко может «спрыгнуть» только в пропасть.

Такое мнение сайту comments.ua высказал глава правления неправительственной организации «Майдан закордонних справ», член политсовета парии «Сила и Честь» Олег Белоколос:

— В результаты фактического участия РБ в войне против Украины на стороне РФ, российский и белорусский режимы в нормальном мире уже практически воспринимаются как одно целое. И как бы ни бахвалились Путин и Лукашенко, дела у них идут все хуже и хуже.

Из-за санкционного давления ожидается существенное сокращение росбюджета. К примеру, Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне», что означает, что они никому в цивилизованном мире уже не нужны. По Боясь санкций и удара по имиджу, из РФ буквально бегут все ведущие мировые компании. Так, на днях финская корпорация Nokia объявила об окончательном уходе с российского рынка на фоне войны с Украиной.

Очевидно, не надо пояснять, что у белорусского режима, который находиться на содержании Кремля, также очень скоро возникнут большие проблемы. Вероятно, спрыгнуть с этой разваливающейся совместной телеги Лукашенко сможет только в пропасть. Впрочем, наверное, есть и шанс упасть туда вместе со своим патроном.

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