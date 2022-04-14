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Стало известно о колоссальных потерях оккупантов с момента вторжения в Украину

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  • 14.04.2022, 11:18
  • 5,142
Стало известно о колоссальных потерях оккупантов с момента вторжения в Украину

Одних только танков РФ уничтожено более 750 единиц.

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских оккупационных войск составили около 19 900 человек личного состава. При этом были уничтожены 160 вражеских самолетов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

личный состав - около 19 900 человек

танки - 753 единиц

боевые бронированные машины - 1968 единиц

артиллерийские системы - 366 единицы

РСЗО - 122 единиц

средства ПВО - 64 единицы

самолеты - 160 единиц

вертолеты - 144 единицы

автомобильная техника - 1437 единицы

корабли/катера - 7 единиц

цистерны с ГСМ - 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 134 единицы

специальная техника - 25 единиц

пусковые установки ОТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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