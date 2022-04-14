Стало известно о колоссальных потерях оккупантов с момента вторжения в Украину

Стало известно о колоссальных потерях оккупантов с момента вторжения в Украину2
- 14.04.2022, 11:18
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Одних только танков РФ уничтожено более 750 единиц.
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских оккупационных войск составили около 19 900 человек личного состава. При этом были уничтожены 160 вражеских самолетов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
личный состав - около 19 900 человек
танки - 753 единиц
боевые бронированные машины - 1968 единиц
артиллерийские системы - 366 единицы
РСЗО - 122 единиц
средства ПВО - 64 единицы
самолеты - 160 единиц
вертолеты - 144 единицы
автомобильная техника - 1437 единицы
корабли/катера - 7 единиц
цистерны с ГСМ - 76 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 134 единицы
специальная техника - 25 единиц
пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.