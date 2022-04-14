«Байрактар» и ракеты из Одессы: новые подробности удара по флагману Черноморского флота РФ крейсеру «Москва» 8 14.04.2022, 11:53

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Атака со стороны ВСУ могла быть комплексной.

В российских военных пабликах распространяется информация о том, что атака со стороны Украины на крейсер Черноморского флота РФ «Москва» была комплексной, сообщает УНИАН.

Согласно неподтвержденным пока сообщениям, на отвлечение экипажа крейсера был направлен БПЛА Bayraktar TB2, после чего был нанесен ракетный удар из района Одессы.

На фото вы видите, возможно, последние прижизненные фото крейсера «Москва», сделанные спутниковой компанией Maxar в апреле этого года в оккупированном Севастополе и около острова Змеиный.

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