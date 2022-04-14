CIT: 40% контрактников отказываются возвращаться на войну с Украиной 14.04.2022, 12:16

2,658

Эксперт рассказал о проблемах армии РФ накануне «большой битвы» за Донбасс.

Битва за Донбасс, по оценкам экспертов и данным западной разведки, может начаться в ближайшие дни. Основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в эфире "Настоящего Времени" объяснил, почему армия РФ сначала попытается взять Мариуполь, оценил боевой сирийский опыт генерала Дворникова, которого назначили руководить так называемой спецоперацией, и рассказал об "отказниках". По информации эксперта, до 40% побывавших в Украине российских контрактников отказываются возвращаться на передовую.

– Почему вы считаете, что большая битва за Донбасс не начнется до взятия российскими военными Мариуполя?

– Это кажется логичным с точки зрения военной стратегии. Они хотят окружить украинские войска. Для этого необходимо наступать с севера из города Изюм и с юга со стороны Гуляйполя. При этом для южного направления сначала нужно высвободить часть войск из Мариуполя, в идеале захватив его полностью. И только потом начинать полноценное масштабное наступление на Донбасс.

– Если западные разведки уверяют, что большая битва за Донбасс может случиться в ближайшие дни, то вы считаете, что нас отделяет от этого больший промежуток времени, правильно?

– Это могут быть и дни, потому что ситуация сильно подвижная. Оставшиеся позиции украинских войск в Мариуполе могут там продержаться день-два или неделю, а то и две. Предсказать сложно.

– Я знаю, что вы ведете наблюдения за теми людьми, которые отказываются возвращаться воевать в Украину. Считается ли это дезертирством? Расскажите подробнее.

– Дезертирством считается, если военнослужащий бежал с поля боя или по собственному желанию сдался украинцам. Либо если он находился на границе в составе вооруженных сил и убежал домой. Это дезертирство и уголовная ответственность. Но если отказник воевал в составе батальонной тактической группы, ее вывели в Россию и готовят к повторному вводу на территорию Украины, а он отказывается, но при этом не бежит домой, тогда произошедшее считается не дезертирством, а неисполнением приказа.

Есть уголовная статья за неисполнение приказа в том случае, если оно повлекло существенный вред военной службе, но это уже надо как-то доказывать. Исходя из того, что мы видели на примерах, их всех пугают уголовкой и таскают по военным прокуратурам. Но в итоге осудить никого не удалось. Отмечу, что пока это только наше наблюдение.

Отказники становятся все более системным явлением. Они есть практически в каждом соединении, которое вернули из Украины. По нашим оценкам, от 20% до 40% контрактников, которых вернули с территории Украины и готовят к заброске по новой, отказываются идти в бой.

– Хочу спросить вас про личность человека, который два дня назад был назначен командующим так называемой спецоперации. Кто такой генерал Александр Дворников? Почему его в такой ключевой момент российская сторона назначила командующим?

– Александр Дворников прошел чеченскую войну и командовал группировкой войск России в Сирии. Но российская операция в Сирии не была такой масштабной как то, что сейчас происходит в Украине. Это полноценная полномасштабная война против примерно равнозначного противника. Против России воюет настоящая армия с авиацией, с противовоздушной обороной, бронетанковыми соединениями и с подготовленными воинскими частями. В Сирии ни у оппозиции, ни у боевиков ничего подобного не было. Сравнивать боевой опыт Дворникова с тем, что происходит в Украине, некорректно.

При этом он командовал Южным военным округом. Именно ЮВО с 24 февраля по нынешний момент добился наибольших успехов. Заходил на Херсонскую область со стороны Крыма, захватил Херсон, Мелитополь, Бердянск, сейчас атакует Мариуполь. Если мы посмотрим на другие направления, например на Черниговское, где была Первая гвардейская танковая армия, то она понесла гигантские потери как личного состава, так и техники. В итоге ее командующего сняли с должности. Дворников пока что показал хороший результат.

Отсутствие нормальной координации между разными видами войск – одна из основных проблем российской армии. У Дворникова был такой опыт в Сирии. Это еще одна причина поставить его во главе предстоящей битвы за Донбасс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».