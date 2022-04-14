Оккупанты так быстро убегали из Черниговской области, что бросили 65 ящиков боеприпасов

Оккупанты так быстро убегали из Черниговской области, что бросили 65 ящиков боеприпасов6
- 14.04.2022, 12:54
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В «тайнике» захватчиков нашли также сотни неиспользованных мин.
Тайник российских боеприпасов обнаружили сотрудники управления уголовного розыска полиции Черниговщины совместно с уголовным блоком Нежинского райотдела.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
"Сотрудники управления уголовного розыска полиции Черниговщины совместно с уголовным блоком Нежинского райотдела полиции обнаружили тайник вражеских войск - 170 минометных мин калибра 120 мм. Боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские установили местонахождение импровизированного склада боеприпасов в ходе отработки оперативной информации, полученной от небезразличных местных жителей. В одном из сел Нежинского района на заброшенном тракторном стане обнаружили 65 упакованных ящиков с минометными минами калибра 120 мм (по две в каждом) и еще 40 мин без упаковки. Боеприпасы датированы 1986 годом выпуска", - говорится в сообщении.
Все боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины.