Оккупанты так быстро убегали из Черниговской области, что бросили 65 ящиков боеприпасов 6 14.04.2022, 12:54

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В «тайнике» захватчиков нашли также сотни неиспользованных мин.

Тайник российских боеприпасов обнаружили сотрудники управления уголовного розыска полиции Черниговщины совместно с уголовным блоком Нежинского райотдела.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

"Сотрудники управления уголовного розыска полиции Черниговщины совместно с уголовным блоком Нежинского райотдела полиции обнаружили тайник вражеских войск - 170 минометных мин калибра 120 мм. Боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские установили местонахождение импровизированного склада боеприпасов в ходе отработки оперативной информации, полученной от небезразличных местных жителей. В одном из сел Нежинского района на заброшенном тракторном стане обнаружили 65 упакованных ящиков с минометными минами калибра 120 мм (по две в каждом) и еще 40 мин без упаковки. Боеприпасы датированы 1986 годом выпуска", - говорится в сообщении.

Все боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины.

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