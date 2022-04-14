Украинская разведка узнала о планах Путина в начале войны 11 14.04.2022, 13:17

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Опубликован документ с задачами для группировки российских войск «Центр».

Украинская военная разведка опубликовала документ, который свидетельствует о намерениях оккупантов захватить столицу Украины и ряд других городов под видом стратегических военных учений.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, группировка российских войск Центр, действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева. Об этом идет речь в боевом распоряжении командира 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба первой танковой армии западного военного округа.

В документе определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады.

"Основные усилия разведки сосредоточить (...) на вскрытии оборонительных рубежей по реке Удай и обеспечении разведывательными данными для осуществления захвата городов Сумы, Прилуки, Пирятин и восточной части Киева", - говорится в боевом распоряжении.

Готовность системы разведки - с девяти часов вечера 23 февраля 2022 года, то есть в ночь перед полномасштабным вторжение россии в Украину.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

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