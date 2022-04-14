Украинские бойцы массово уничтожают российские «Тайфуны» 2 14.04.2022, 15:23

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Развенчан еще один миф о «новейшем оружии» РФ.

Защитники Украины успешно уничтожают или захватывают «в плен» новейшие российские бронеавтомобили «Тайфун», пишет InformNapalm.

КамАЗ-63968 «Тайфун» — универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси.

Является частью нового этапа в разработке российской военной автотехники. По состоянию на 14 апреля редакторы OSINT-ресурса Oryx, который документирует факты потерь военной техники, нашли в открытых источниках видео и фото подтверждения утраты русской армией 12 бронированных машин КамАЗ-63968 «Тайфун» (7 - уничтожены, 2 - брошены в местах нанесения ударов по скоплению техники, 3 - захвачены ВСУ). Возможно, реальное количество потерь «Тайфунов» большая и некоторые факты не попали на фото/видео, поэтому не были учтены в подсчетах Oryx.

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