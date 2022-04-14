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Верещук сообщила о четвертом обмене пленными

  • 14.04.2022, 16:21
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Верещук сообщила о четвертом обмене пленными

Домой вернулись 30 украинцев.

Украина освободила 30 человек из плена российских оккупантов. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.

По ее словам, сегодня, 14 апреля, состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными.

«Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину. В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан», — сообщила Верещук.

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