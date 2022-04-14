Артиллерия «Да Винчи» уничтожила склад боеприпасов россиян под Кривым Рогом 2 14.04.2022, 17:36

15,764

Видеофакт.

В Сети появилось видео, как добровольческое подразделение Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (боевой псевдоним «Да Винчи») с помощью украинского беспилотника Аист-100 уничтожило склад снарядов российских войск под Кривым Рогом. Ролик опубликовал журналист Юрий Бутусов.

«В середине марта добровольческое подразделение Героя Украины Дмитрия Коцюбайло при корректировке беспилотного аппарата Аист-100 производства украинской компании Де Веро уничтожило большой состав боеприпасов ВС РФ под Кривым Рогом. Мы были на расстоянии 14 километров, но хорошо слышали и видели это зрелище. Превосходная и ювелирная работа, и демонстрация больших важностей аппаратов Аист. … Аист-100 – это один из ключевых видов вооружения для ведения современной войны», — написал Бутусов в Facebook.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».