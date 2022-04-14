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Юрист объяснил, как можно привлечь к ответственности Лукашенко за поддержку путинской войны

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  • 14.04.2022, 18:13
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Юрист объяснил, как можно привлечь к ответственности Лукашенко за поддержку путинской войны

Диктатору грозит трибунал.

Лукашенко можно привлечь к ответственности за соучастие в военных преступлениях в Украине. Об этом заявил международный юрист Александр Презанти, передает inforesist.org.

По его словам, поддержку российской агрессии со стороны Лукашенко можно квалифицировать как пособничество, подстрекательство и иное содействие в совершении преднамеренных или неизбирательных нападений на гражданское население Украины. Есть веские основания полагать, что предоставляя российским силам военные базы, инфраструктуру, топливо, ПВО и воздушное пространство, белорусские власти преднамеренно способствовали совершению ударов оккупантами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, зная, что россияне намеревались осуществить такие атаки.

Соответствующие дела могут быть рассмотрены в Международном уголовном суде, или инициированы властями Украины, или властями других стран в соответствии с принципом универсальной юрисдикции или под юрисдикцией, делегированной Украиной.

Также Лукашенко можно привлечь к ответственности за соучастие или содействие совершению преступной агрессии. С этой целью ведутся разговоры о создании нового международного трибунала и он должен будет решить проблему неприкосновенности глав государств.

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