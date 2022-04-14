В Беларуси повышают цены на сахар 6 14.04.2022, 20:58

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Сахара осталось «на три дня»?

Белорусские производители увеличивают отпускные цены на сахар.

Об этом сообщает «Белгоспищепром».

Там отмечают, что отпускные цены на сахар белый не менялись с 2016 года, теперь их повышают, так как «эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси».

— Основная задача концерна — обеспечить продуктами питания, в первую очередь, внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавалось 1−1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина уходило порядка уже 3 кг сахара. И это мы берем в расчет не только взрослое население, но и детей самого раннего возраста, — отметил председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков. — Понятно, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. Поэтому сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек за 1 кг.

В Беларуси работает четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Суммарное суточное производство сладкого продукта составляет около 4,8 тыс. тонн. Эти ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Сахарные комбинаты поставляют продукцию в торговые сети и на промышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявками и графиками отгрузки.

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