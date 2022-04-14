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В Беларуси повышают цены на сахар

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  • 14.04.2022, 20:58
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В Беларуси повышают цены на сахар

Сахара осталось «на три дня»?

Белорусские производители увеличивают отпускные цены на сахар.

Об этом сообщает «Белгоспищепром».

Там отмечают, что отпускные цены на сахар белый не менялись с 2016 года, теперь их повышают, так как «эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси».

— Основная задача концерна — обеспечить продуктами питания, в первую очередь, внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавалось 1−1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина уходило порядка уже 3 кг сахара. И это мы берем в расчет не только взрослое население, но и детей самого раннего возраста, — отметил председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков. — Понятно, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. Поэтому сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек за 1 кг.

В Беларуси работает четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Суммарное суточное производство сладкого продукта составляет около 4,8 тыс. тонн. Эти ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Сахарные комбинаты поставляют продукцию в торговые сети и на промышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявками и графиками отгрузки.

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