США поймали на нарушении санкций семь самолетов «Белавиа» 1 15.04.2022, 7:52

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Какими будут последствия?

Министерство торговли США 14 апреля выявило 10 самолетов, которые, вероятно, нарушают американский экспортный контроль. Среди них семь коммерческих лайнеров, принадлежащих Беларуси или эксплуатируемых ею, сообщается на сайте ведомства.

Из десяти самолетов-нарушителей семь эксплуатируются компанией «Белавиа». Еще два принадлежат компании Utair, один — «Аэрофлоту».

Напомним, в список самолетов, экспортированных в Беларусь и Россию, с явным нарушением экспортного контроля США, входит более 100 воздушных судов.

Минторг США уточнило, что предоставление услуг «подсанкционным» самолетам требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями.

Запрещая этим лайнерам получать какие-либо услуги, в том числе за рубежом, фактически прекращаются международные рейсы из Беларуси или России на этих самолетах.

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