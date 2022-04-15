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Россияне обворовали отделение полиции в ЧАЭС и шлют радиоактивные «подарки» матерям

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  • 15.04.2022, 7:58
  • 3,184
Россияне обворовали отделение полиции в ЧАЭС и шлют радиоактивные «подарки» матерям

Идиоты.

Российские оккупанты, отступая из Чернобыля, украли из полицейского участка отобранные у сталкеров радиоактивные предметы, заявил во время телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский, передает glavred.info.

"Многие вещи они вывезли, в частности, они обокрали полицейский участок прямо на территории Чернобыля. Там были радиоактивные предметы, которые изымались у граждан. Они исчезли и мы понимаем, что они сейчас находятся в посылках из Беларуси в сторону России. Не позавидуешь тем матерям и женам, которые получат такие "подарки", - отметил Монастырский.

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