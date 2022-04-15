У белорусов автоматически высчитывают из зарплаты деньги на субботники

У белорусов автоматически высчитывают из зарплаты деньги на субботники5
- 15.04.2022, 8:33
- 10,348
Сбор поборов активизировался по всей стране.
По всей Беларуси вновь активизировались кампании по сбору денег на «республиканские субботники» с сотрудников госпредприятий. В некоторых предприятиях, в том числе и медицинских, деньги высчитывают из заработной платы автоматически, в иных — сотрудников убеждают в том, что сдать деньги — это их святая обязанность, пишет телеграм-канал «Белые халаты».
Вновь напоминаем вам, что никто не имеет права распоряжаться вашими денежными средствами, кроме вас и тех, кого вы законодательно наделили этим правом. Ваш работодатель не может без вашего согласия высчитать деньги за субботник, равно, как и давить на вас и угрожать санкциями в случае отказа сдавать средства на субботник. Согласно республиканскому же приказу, средства вами вносятся добровольно а не обязательно.
Знайте свои права и говорите «нет» подобной самодеятельности чаще. Это полезно для здоровья.