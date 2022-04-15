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У белорусов автоматически высчитывают из зарплаты деньги на субботники

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  • 15.04.2022, 8:33
  • 10,348
У белорусов автоматически высчитывают из зарплаты деньги на субботники

Сбор поборов активизировался по всей стране.

По всей Беларуси вновь активизировались кампании по сбору денег на «республиканские субботники» с сотрудников госпредприятий. В некоторых предприятиях, в том числе и медицинских, деньги высчитывают из заработной платы автоматически, в иных — сотрудников убеждают в том, что сдать деньги — это их святая обязанность, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Вновь напоминаем вам, что никто не имеет права распоряжаться вашими денежными средствами, кроме вас и тех, кого вы законодательно наделили этим правом. Ваш работодатель не может без вашего согласия высчитать деньги за субботник, равно, как и давить на вас и угрожать санкциями в случае отказа сдавать средства на субботник. Согласно республиканскому же приказу, средства вами вносятся добровольно а не обязательно.

Знайте свои права и говорите «нет» подобной самодеятельности чаще. Это полезно для здоровья.

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