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Бойцы бригады имени Черных Запорожцев повторили подвиг 300 спартанцев

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  • 15.04.2022, 10:44
  • 11,546
Бойцы бригады имени Черных Запорожцев повторили подвиг 300 спартанцев

80 украинских воинов сдержали многотысячную группировку РФ возле села Мощун под Киевом.

Все знают историю о 300 спартанцах возле Фермопил. «В этой войне мы имеем примеры мужества и профессионализма, о которых тоже должен знать мир», - пишет командование Сухопутных войск Украины.

80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сдержали многотысячную группировку российских войск, которая пыталась через село Мощун прорваться в Киев.

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