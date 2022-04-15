Бойцы бригады имени Черных Запорожцев повторили подвиг 300 спартанцев 1 15.04.2022, 10:44

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80 украинских воинов сдержали многотысячную группировку РФ возле села Мощун под Киевом.

Все знают историю о 300 спартанцах возле Фермопил. «В этой войне мы имеем примеры мужества и профессионализма, о которых тоже должен знать мир», - пишет командование Сухопутных войск Украины.

80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сдержали многотысячную группировку российских войск, которая пыталась через село Мощун прорваться в Киев.

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