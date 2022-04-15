Будет ли дефицит продуктов в Беларуси? 4 15.04.2022, 12:30

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Прогнозы экономистов.

"Необходимости запасаться товарами нет абсолютно. Железобетонно обеспечены практически всеми товарами, которые необходимы нашим гражданам для комфортной жизни", - уверял недавно жителей Беларуси министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Впрочем, некоторые белорусы все же поддались панике и начали закупаться продуктами, из-за чего в некоторых магазинах можно было наблюдать полупустые полки, передает dw.com.

Поводов для такого поведения хватает. В конце прошлого года Минск ввел контрсанкции - продовольственное эмбарго на товары из западных стран. Кроме того, с началом войны в Украине закрылась граница с этой страной и против Беларуси были введены беспрецедентные санкции, а некоторые компании стали сами уходить с белорусского рынка. Ситуация усугубляется значительным ростом цен, скачками курса рубля и запретом на вывоз из страны некоторых товаров. Стоит ли белорусам в действительности ожидать дефицита продуктов?

Власти говорят об обеспечении продовольственной безопасности в Беларуси

Как успокаивает белорусов Алексей Богданов, власти обеспечивают продовольственную безопасность страны, а в случае необходимости, как говорит министр, для покупки продуктов Беларусь может переориентироваться на азиатский рынок.

Об обеспеченности Беларуси продуктами питания говорит и министерство сельского хозяйства. По их данным, в розничной торговле преобладают продукты отечественного производства: 91,5% сыров, 99,9% сливочного масла, 99,7% мяса, 93% овсяной крупы и овсяных хлопьев, 94,6% муки, 65% макарон. Также министерство отчиталось о наличии складских запасов основных видов продовольствия на 1,5-2 месяца и заверило, что "наличие мукомольно-крупяной продукции в организациях хлебопродуктов и зерновых для их производства достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка до нового урожая 2022 года".

Белорусы жалуются на нехватку яблок, соли и муки

В свою очередь данные Белорусского статистического комитета за январь-сентябрь 2021 года говорят, что Беларусь может столкнуться с проблемой наличия некоторых продуктов - в первую очередь, фруктов и орехов, которыми страна сама себя обеспечивает лишь на 7,3%. Также есть небольшой объем отечественного производства рыбы (12,8%) и растительного масла (15,2%). Помимо этого, Беларусь импортирует больше половины продаваемых в стране круп и сладостей.

Действительно, в последнее время белорусы жаловались на трудности с покупкой яблок. Дело в том, что выбор отечественных яблок весьма скромный, но в некоторых магазинах и они не всегда в наличии, в то время как польские под контрсанкциями, украинские не привозят, а остальные (например, турецкие) очень дорогие - цены доходят до 7 рублей за килограмм (2,5 евро). Кроме того, в конце марта в стране наблюдался повышенный спрос на соль, ее можно было найти не везде - причем в дефиците именно каменная соль, которую раньше завозили из Украины. Также белорусы жаловались на пустые полки с мукой - производитель белорусской муки "Лидахлебопродукт" объяснял ситуацию ажиотажем на фоне войны, из-за которого предприятие не может оперативно удовлетворить значительно выросший спрос.

Более того, в плане обеспечения Беларуси продуктами питания есть и скрытая проблема: промежуточный импорт, то есть зависимость от зарубежных комплектующих для разного рода оборудования, которое, например, используется для производства мяса, а также импорт корма для животных и семян для посева. Так, министр сельского хозяйства Игорь Брыло еще в феврале говорил, что в Беларуси на сегодня не хватает четверти необходимых семян сахарной свеклы, которые в основном в страну привозили из Нидерландов и Германии. В ЕАЭС недавно сообщали, что страны союза (а значит и Беларусь) импортируют 90% семян сахарной свеклы, 60% семян подсолнечника и больше трети семян кукурузы и рапса.

Дефицит вряд ли будет, но ухудшится качество и ассортимент товаров

Белорусские экономисты уверены, что дефицита в том виде, в котором люди его представляют (пустые полки, невозможность купить продукты), Беларуси не грозит - в целом страна не сильно зависит от импорта. "Но может быть специфический дефицит: не будет каких-то видов продуктов или определенных марок, к которым люди привыкли. Например, сыр на полках будет, но конкретный вид вроде маасдама уже найти не получится", - отмечает экономист из исследовательского центра BEROC Лев Львовский.

"Как только прерываются цепочки поставок, возникают те или иные проблемы с качеством и количеством ассортимента товаров. Да и для производства колбас и мяса нужны комплектующие, которые в Беларуси не производятся. Продукты будут, но худшего качества, будет возврат в прошлое, когда не было многообразия ассортимента и вкуса. Но одновременно будет контрабанда - через Россию, Казахстан и другие страны к нам завезут все что нужно", - считает экономист.

Кроме того, эксперты указывают, что складывающаяся ситуация неизбежно приведет к росту цен на продукты. Так, согласно официальным данным, в марте инфляция составила 6,1% - это рекорд за более чем 10 лет. Издание Zerkalo.io недавно сравнило, как изменились цены на продукты в одной из торговых сетей в апреле по сравнению с декабрем прошлого года - оказалось, что одинаковый набор продуктов за четыре месяца подорожал почти на треть.

Власти пытаются сдержать цены и ограничить экспорт продуктов

Чтобы обеспечить внутренний рынок продуктами, белорусские власти стали принимать меры: продлили госрегулирование цен на социально значимые товары, а также запретили или ограничили экспорт ряда продуктов. Под нововведение попали сахар, мука, крупы, макароны, капуста, лук, яблоки.

Лев Львовский считает, что власти Беларуси плохо учили экономику, раз решили сдерживать цены, ведь это прямой путь к дефициту:

"Если на полном серьезе взяться за цены и ограничить их рост, то действительно начнется дефицит. Однако из опыта прошлых лет мы видим, что когда власти говорят, что будут держать цены, они время от времени разрешают их повысить на 10-15%. Поэтому в прошлом году у нас и была нормальная инфляция в 10%. Что будет в этом году, посмотрим, но уже по первый данным за месяц войны видно, что цены растут - и растут опережающими темпами".

Что касается запрета экспорта продуктов, то Львовский отмечает, что эта мера работает только один раз: "Это не дает мотивации людям. Если они не могут продавать как раньше, то в следующем году они засеют или произведут меньше, у них не будет рыночной мотивации делать больше. Но конкретно в этом году это поможет".

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