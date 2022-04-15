Бойцы ВСУ сокрушили колонну военной техники оккупантов в Херсонской области 3 15.04.2022, 12:53

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Появилось подробное описание боя.

Противотанковый расчет 28-й Отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода сокрушил колонну техники российских оккупантов в Херсонской области. Командир расчета и его напарник получили ранения, но планируют вернуться в строй. Один украинский военный погиб.

"Противотанковый расчет младшего сержанта Михаила уничтожил колонну вражеской техники в Херсонской области. К большому сожалению, в этом бою погиб его собрат. Михаил и его напарник получили ранения, но уже скоро вернутся в строй", - сообщает 28-я Омбр в Facebook.

В бригаде отметили, что главному сержанту противотанкового взвода Михаилу 27 лет. В бригаде он с 2018 года, а на службу пришел в 2016 году. Четыре года отбыл на ротации на Донбассе. Сейчас защищает Украину и помогает отражать полномасштабное военное нападение России.

Как рассказал Михаил, 4 марта по позициям бригады начал работать вражеский танки. Ему удалось выяснить, откуда ведется огонь. После этого он получил команду ударить в ответ по технике российских оккупантов. Два танка были поражены.

"Мы пустили одну ракету. Поразили цель. Повалил черный дым. Я доложил, что коробочка поражена. Нам дали команду еще одним огонь. Мы дали. Из танка пошел огонь. Коробочка была уничтожена", - говорит он.

По его словам, уже через 2 часа на позиции украинских военных пошла колонна вражеской техники – БМП-3, танк и БТР.

"Было принято решение остановить первым БМП, за ним БТР, танк оставить в "замке", чтобы он не мог ни развернуться, ни ударить по нам. На БМП сидела пехота, до 8 человек. Коробочка была поражена, пехота уничтожена", - объяснил он действия бойцов.

Михаил указал, что враги из БМП успели два раза выстрелить. И когда украинцы нанесли ответный удар, там произошла детонация боекомплекта и взрыв техники.

Танк, оказавшийся в блокаде среди подбитых БМП и БТР, развернул башню в направлении позиций ВСУ. Михаил его подбил, после чего танк начал вертеться на месте и попал по украинским военным. Погиб один из военнослужащих, оператор 1-го отделения.

Вторым выстрелом Михаил сокрушил танк российских захватчиков.

"Из нашего расчета погиб один наш побратим, мы вдвоем получили контузии. Были эвакуированы в госпиталь. Чтобы гибель нашего товарища не была напрасной, мы будем идти вперед, вперед и только вперед. До победы. Мы отомстим за нашего побратима и за всех других", - подчеркнул Михаил, который после победы намерен продолжить службу в армии.

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