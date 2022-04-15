В Беларуси еще один бывший военный объект продают с молотка 5 15.04.2022, 14:09

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Он расположен в 80 километрах от Гродно.

С аукциона продают бывший военный аэродром. Расположен он в 80 километрах от Гродно. Недавно ушел с молотка другой необычный лот — бывшие военные укрытия в Брестской области, пишет «Онлайнер». Вдруг и постройки аэродрома найдут своего покупателя?

Находится бывший военный аэродром вблизи поселка Россь, в Волковысском районе. Раньше тут базировались авиационно-разведывательные полки. Объект ведет свою историю еще с 1940-х, последние самолеты ушли отсюда в 2010-х.

Сейчас постройки аэродрома находятся на балансе волковысских коммунальщиков. Журналисты были на месте осенью 2021 года и отмечали, что постройки неплохо сохранились. Часть территории огорожена, здания законсервированы и не пострадали от мародеров. Но, например, летное поле не сохранилось.

Продают аэродром по частям: на площадке Государственного комитета по имуществу выложено немало лотов, которые находятся здесь. Каждый лот — это несколько объектов.

Самый интересный, пожалуй, — это командно-диспетчерский пункт №1. Начальная цена лота — 157 966 рублей (это примерно $55 415 по курсу). Тут сохранилось специализированное здание для управления воздушным движением с вышкой. Есть и командно-инженерный пункт, и железобетонное хранилище. В основательных зданиях имеются системы отопления, водо- и электроснабжения, канализации.

В списке значится лот с объектом под загадочным названием «Гранит №81». Относится к категории специализированных зданий — складов, торговых баз, хранилищ. Площадь — 180,7 «квадрата», есть даже отопление и электричество.

Вместе с массой других объектов этот лот продается по начальной цене 94 103 рубля (сейчас это примерно $33 000 по курсу).

Победителям аукциона вместе с лотами отойдут в аренду участки самой разной площади до 2070 года.

Аукционы пройдут уже скоро: 21 апреля. Заявления принимают до 16:00 сегодняшнего дня (15 апреля).

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