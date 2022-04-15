Украинские военные точным ударом уничтожили батарею вражеской артиллерии 5 15.04.2022, 14:10

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Видеофакт.

Военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили артиллерийскую батарею российских оккупантов.

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Соответствующее видео появилось на странице бригады в Facebook.

«ВСУ продолжают уверенно спускать «вторую в мире» армию на более низкие строчки рейтинга. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка также активно минусует вражеские подразделения. На нашем счету еще одна уничтоженная артиллерийская батарея россиян», — говорится в подписи к ролику.

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