Украинские военные точным ударом уничтожили батарею вражеской артиллерии

Украинские военные точным ударом уничтожили батарею вражеской артиллерии5
- 15.04.2022, 14:10
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Видеофакт.
Военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили артиллерийскую батарею российских оккупантов.
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Соответствующее видео появилось на странице бригады в Facebook.
«ВСУ продолжают уверенно спускать «вторую в мире» армию на более низкие строчки рейтинга. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка также активно минусует вражеские подразделения. На нашем счету еще одна уничтоженная артиллерийская батарея россиян», — говорится в подписи к ролику.