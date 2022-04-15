Сначала было слово: как «Москва» утонула по велению украинского пограничника 5 Оксана Забужко

15.04.2022, 14:33

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Черная «шутка» Путина догнала его.

По поводу ликвидации крейсера "Москва": сначала было слово (сначала всегда бывает слово), и это было слово украинского пограничника.

Слово распространилось по всей земле – и через 6 недель "русский военный корабель" прибыл на место, по слову черкасчанина.

"Она утонула" весело сказал Путин в сентябре 2000 года на шоу Ларри Кинга – о "Курске". Через 22 года наши "Нептуны" исправили ошибку в роде существительного: теперь все правильно.

И со вчерашнего дня неотвязно крутится мне в голове песенка группы "Ленинград", под которую так снисходительно-весело хохотали московские залы, – и на ее фоне то и дело беззвучно, самим текстом, низвергает евангельское: "Ты сказал"…

Оксана Забужко, «Фейсбук»

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