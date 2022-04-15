Битву за Харьков Россия уже проиграла 15.04.2022, 14:46

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Оккупанты понесли большие потери на этом направлении, а собрать новые силы для наступления не могут.

Россияне продолжают обстреливать жилые районы Харькова и пригорода, за сутки в городе произошло три десятка пожаров из-за попадания снарядов, сложным остается Изюмское направление, но ВСУ наносят врагу значительные потери.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, эту битву россияне уже проиграли, передает РБК Украина. Оккупанты понесли большие потери на этом направлении, а собрать новые силы для наступления враг не сможет.

"Я убежден, что битву за город Харьков они уже действительно проиграли. И они это поняли еще в первую неделю войны. Оккупанты здесь потеряли довольно большое количество живой силы, очень много бронированной техники, авиации. И если мы удержали город еще тогда, то сейчас оборона Харькова в разы сильнее. Поэтому у них просто нет шансов. Если они все же решат штурмовать Харьков, то им нужно привести гораздо больше войск, чем те, которые здесь находятся на месте", – отметил глава ОВА.

В то же время россияне еще могут вернуться к намерению захватить всю область, но украинские бойцы готовы к сопротивлению.

"Мы к этому полностью готовы, не умаляем своего военного присутствия на обороне Харькова и тех фронтах, где мы уже выстояли. Мы только укрепляемся. Ведь мы видим планы врага – он кое-где готовит фортификационные сооружения, где-то окапывается и т.д. Сейчас они лучше спланировали атаку, если это произойдет – мы к ней готовы", – заявил он.

11 апреля городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты увеличили интенсивность обстрелов, причем постоянно – это жилые микрорайоны. На сегодняшний день разрушено 1644 жилых многоэтажных дома.

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