СМИ нашли российского оккупанта, которому жена «разрешила» насиловать украинок 13 15.04.2022, 20:24

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Сейчас он ранен и лечится в госпитале в Севастополе.

«Радио Свобода» и расследовательский проект «Схемы» нашли российского оккупанта, которому жена «разрешила» насиловать украинских женщин. Сейчас он ранен и лечится в госпитале в Севастополе.

Разговор, в котором женщина предлагает мужчине насиловать украинок, был опубликован Службой безопасности Украины 12 апреля. По записи можно предположить, что опубликованный фрагмент является частью более продолжительного диалога. Оккупантом оказался Роман Быковский, бывший срочник Росгвардии, а затем – военнослужащий 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, участвовавшего в оккупации Крыма. Именно сюда он не так давно перевез свою семью из России.

«Мне ничего не говори!»

– Так, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (смеется).

– Насиловать и тебе ничего не говорить?

– Да, чтобы я ничего не знала. А что? (смеется).

– Можно, да?

– Да, разрешаю. Только предохраняйся!

– Хорошо.

Дивизия имени Дзержинского

Именно в Херсонской области в апреле 2022 года, как удалось узнать «Схемам», находился в момент разговора по телефону россиянин, которому его жена «разрешила» насиловать «украинских баб». От источников в правоохранительных органах Украины журналистам стали известны телефонные номера абонентов, участвовавших в этой беседе.

Как выяснило Радио Свобода, эти номера использовались при регистрации двух аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте»: на имя 27-летнего Романа Быковского и Ольги Быковской, в девичестве – Пинясовой. Супруги растят сына, ему 4 года.

Роман и Ольга родом из Орла. Аккаунт Быковского закрыт, но он есть в друзьях у Алексея Забрусова, и из их совместных фотографий видно, что они вместе проходили в 2016 году срочную службу в Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского Войск национальной гвардии России.

У Забрусова также есть фотографии, которые можно геолоцировать как снятые в Балашихе, на территории штаба дивизии.

Переезд в Крым

«Дождалась!» – пишет Ольга Быковская о Романе, публикуя их совместную фотографию, сделанную 26 октября 2016 года после его демобилизации. Объявления на «Авито», которые Быковский размещал в 2018 году, позволяют сделать вывод, что после окончания срочной службы они с женой и сыном перебрались в оккупированный Россией Крым.

Отсюда же, из Феодосии, вскоре начинает публиковать фотографии в своих «Одноклассниках» и мать Быковского, Ирина. Так, несколько снимков сделаны у местной достопримечательности – «Фонтана влюбленных». Из комментариев Ольги Быковской во «ВКонтакте» можно сделать вывод, что семья живет в Феодосии и сейчас: например, 19 января 2022 года Ольга жаловалась, что не смогла попасть на примем к местному косметологу, а 13 февраля откликнулась на призыв помочь деньгами на операцию собаке, которую сбила машина в центре этого города.

Одна из фотографий в «Одноклассниках» Ирины Быковской опубликована 10 февраля 2018 года и может объяснять, как ее сын попал в 2022 году в Херсонскую область, где его разговор с женой об «украинских бабах» перехватила СБУ. На этом снимке Роман Быковский сидит в военной форме у шлагбаума с автоматом Калашникова. На рукаве хорошо виден шеврон – с помощью расследовательской группы Conflict Intelligence Team журналистам удалось установить, что Быковский в то время служил в дислоцированном в Новороссийске 108-м гвардейском десантно-штурмовом полку, входящем в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Он заключил контракт с минобороны страны-агрессора не позднее февраля 2018 года.

«Поздравляю своего любимого сына с праздником днём защитника отечества желаю удачи здоровья успехов во всем!» – пишет супруга оккупанта в своем аккаунте во «ВКонтакте» год спустя, 22 февраля 2019 года, выкладывая его фотографию в военной форме на берегу моря.

Об участии десантников 108-го десантно-штурмового полка в войне с Украиной ранее не сообщалось, зато хорошо известна роль этого подразделения в аннексии Крыма: военнослужащие 108-го ДШП активно фотографировались на полуострове весной 2014 года и выкладывали эти снимки в соцсети. Участвовал полк и в сирийской кампании. Служит ли Быковский там сейчас, неизвестно.

«Он в Севастополе в госпитале лежит»

Радио Свобода позвонило Быковскому. Он подтвердил, что это его имя и фамилия, а на вопрос, остается ли он в Херсонской области, ответил отрицательно и сказал, что находится в Севастополе. Спросив, кто ему звонит, и узнав, что это журналист, Быковский сказал, что голос на опубликованной СБУ прослушке ему не принадлежит. При этом запись разговора, сделанная журналистами, показывает идентичность его голоса тому, который звучит в беседе об «украинских бабах».

Также журналисты дозвонились и до жены российского захватчика. Голос женщины тоже полностью совпадает с голосом на опубликованной украинской спецслужбой аудиозаписи. Быковская подтвердила, что ее муж находится в Севастополе, уточнив, что он лечится в госпитале после ранения. По ее словам, где именно был ранен муж, она не знает. После этого ответа россиянка прервала разговор и стала сбрасывать дальнейшие звонки. На сообщения журналистов в социальных сетях ни оккупант, ни его жена не ответили.

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