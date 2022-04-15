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Над Одессой уничтожили вражеский беспилотник «Орлан-10»

  • 15.04.2022, 20:30
  • 1,164
Над Одессой уничтожили вражеский беспилотник «Орлан-10»

Сбитый беспилотник собирал разведывательные данные.

Сегодня, 15 апреля, над Одессой противовоздушная оборона сбила вражеский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Максима Марченка.

Отмечается, что сбитый беспилотник собирал разведывательные данные о военных объектах и объектах инфраструктуры.

Кроме того, утром оккупанты выпустили ракету по одному из одесских районов.

"Все должны понимать, что после потопления крейсера "Москва" будет существовать повышенная угроза нанесения ракетных ударов. Поэтому утром враг выпустил ракету по одесскому району", - сказал Марченко.

Сообщается, что, к счастью, ракета разорвалась в воздухе и никто не пострадал.

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