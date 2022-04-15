Литва рассказала, как быть белорусским грузоперевозчикам после 16 апреля
- 15.04.2022, 20:37
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В случае более позднего прибытия грузовиков в конец очереди срок выезда будет считаться нарушенным.
Литовская таможня выпустила разъяснения для белорусских и российских грузоперевозчиков. По информации ведомства, фуры с белорусскими и российскими номерами, въехавшие в ЕС до 9 апреля и загрузившиеся до вступления в силу европейских санкций, смогут беспрепятственно покинуть ЕС позже дедлайна при условии, что они заняли очередь на выезд до 00:00 17 апреля.
В случае более позднего прибытия грузовиков в конец очереди срок выезда будет считаться нарушенным и выехать не получится. Такие фуры перенаправят в ближайшие логистические центры или терминалы, чтобы белорусы и россияне могли разгрузиться или передать товар другому неподсанкционному перевозчику.
Порожним грузовикам разрешат беспрепятственный выезд через границу Литвы с Россией и Беларусью.