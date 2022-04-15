Беларусь запретила въезд автомобилям из ЕС 4 15.04.2022, 20:38

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Норма начинает действовать с 00.00 часов 16 апреля.

Беларусь вводит запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Как сообщает пресс-служба Минтранса, норма начинает действовать с 00.00 часов 16 апреля и принята в ответ на соответствующие действия ЕС.

Исключение сделано для проезда через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки, сообщили в Минтрансе.

До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля 2022 года.

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.

Кроме того, определен перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС транспортные средства, для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска.

ГТК публикует список таких мест:

Напомним, с 9 апреля Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки, в т.ч. транзитные, для белорусских и российских компаний. Ограничения были приняты «в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины». Исключение сделали для перевозка почты и перевозки грузов для гуманитарных целей. Также, некоторые ограничения могут быть сняты по решению правительства стран ЕС.

В связи с этим руководители белорусских фирм-перевозчиков, которые отправляли грузы в Европу, приостановили свою деятельность.

Как выйти из ситуации, решали в Минтрансе и БАМАП. Совмин опубликовал список мероприятий, которые могли бы поддержать международных автомобильных перевозчиков. Однако, все они находятся на стадии переговоров.

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