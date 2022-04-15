Экипаж затонувшего крейсера «Москва» не эвакуировали из-за шторма 4 15.04.2022, 21:44

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Даже силы природы были на стороне Украины.

Российским военным не удалось эвакуировать экипаж затонувшего крейсера "Москва". Операции помешал шторм и вспыхнувший после ракетного удара пожар.

Об этом заявила пресс-секретарь морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк, сообщает BBC.

По ее словам, после попадания ракет в крейсер на его борту сдетонировал боезапас и команда начала борьбу за живучесть. За происходящим наблюдали украинские пограничники. Они видели, как находившиеся рядом корабли пытались оказать помощь.

"Но даже силы природы были на стороне Украины. Потому что шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж", - добавила Гуменюк.

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