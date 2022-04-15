Олег Устенко: Россия экономически будет уничтожена 15.04.2022, 23:19

РФ сейчас полностью повторяет опыт Ирана.

Мощные санкции мира продолжают оказывать давление на экономику России, которая начала полномасштабную войну против Украины. Однако страна-убийца может быть уничтожена и даже после завершения санкций.

Об этом в эфире 24 канала рассказал экономист Олег Устенко. По его словам, в первую очередь говорится об экономическом уничтожении после того, как карательные меры в виде санкций когда-либо отменят.

Устенко отметил, что Россия сейчас полностью повторяет опыт Ирана, живущего под санкциями с 1979 года. Более того, даже превышает его, хотя и иранская страна после 43 лет под санкциями имеет гораздо худший уровень жизни еще до их введения.

Даже если представить, что через несколько десятков лет санкции будут сворачивать, то все равно Россия экономически будет уничтожена,

– подчеркнул экономист.

Он подчеркнул, что сейчас для государства-террориста говорится лишь о долговременных санкциях, которые будут функционировать несколько десятилетий.

Однако не стоит делать невозможным то, что в какой-то промежуток времени будут происходить изменения. "А оно (время для изменений в санкциях против России – 24 канал) когда-нибудь наступит", – пояснил он.

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