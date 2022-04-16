Кадыровцы снова «взяли в плен» мариупольского бездомного
- 16.04.2022, 8:11
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Ему предложили сняться в новой роли для постановочного видео.
В Мариуполе «кадыровцы» снова «взяли в плен» местного бездомного, чтобы снять с ним очередное видео уже с новой ролью.
Об этом сообщает Telegram-канал «Андрющенко Time».
Во второй серии бездомного, представленного Владимиром, взяли «прямо на огневой позиции». Поскольку у мужчины истощенный вид, авторы ролика заявили, что он – украинский военный, который очень похудел.
«Я в военкомате служил, а потом вон здесь, в 18-й», – непонятно объясняет «снайпер», которого едва слышно из-за постоянных взрывов.
Мужчину заставляют раздеваться, крупным планом снимают татуировки. Флаг Украины, по всей видимости, ему «набивали» с помощью фломастера. Бездомный опять что-то пытается рассказать, что, мол, в боевых действиях участия не принимал, просто «где-то там сидел».
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что наверное, у «кадыровцев» совсем плохо стало с актерами, поэтому они пошли на римейк.
Меньше недели назад в Мариуполе «кадыровцы» выдали этого же бездомного за «разведчика ВСУ».