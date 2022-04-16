Российским военным пришлось обращаться к психиатрам после войны в Украине 19 16.04.2022, 9:14

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Причиной стали большие потери среди сослуживцев.

Российские оккупанты из ленинградской бригады, которые воевали против Украины, пожаловались проблемы с психикой. Причиной послужили большие потери среди сослуживцев.

Как рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook, признаки такого посттравматического синдрома выявили как минимум у 70% личного состава.

Речь идет о военнослужащих 25-й отдельной мотострелковой бригады, войсковая часть 29760, базирующая в городе Луга Ленинградской области РФ. Все они принимали участие в так называемой российской "военной специальной операции" на территории "Л/ДНР" и Украины.

После возвращения на родину у солдат проявились серьезные психические проблемы, связанные с большими потерями личного состава. "С целью восстановления психического здоровья" оккупантов военное командование отправило в Лугу группу врачей-психиатров из Санкт-Петербурга.

"После проведения комплексного обследования, у 70% военнослужащих 25-й ОМСБр, принимавших участие в боевых действиях, выявлены симптомы посттравматического синдрома", – добавил Цимбалюк.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 15 апреля ориентировочно составили 20 тысяч человек личного состава.

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