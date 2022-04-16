Украинский спецназ уничтожил в Донецкой области батальон врага и ликвидировал комбата

Украинский спецназ уничтожил в Донецкой области батальон врага и ликвидировал комбата5
- 16.04.2022, 13:38
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Командир и начальник штаба БТГр оккупантов сгорели в своем БМП-3.
Силы специальных операций Украины уничтожили батальонно-тактическую группу БТГ врага во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщает «Главред».
На фото - остатки военнослужащих 1 БТГр 70 мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии 58 армии южного военного округа. Среди ликвидированных - командир и начальник штаба БТГр, сгоревшие в своем БМП-3.