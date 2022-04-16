«Десять дней назад собрали сброд по всему Ростову» 21 16.04.2022, 13:47

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В армию оккупантов прислали «пополнение» из наркоманов, стариков и антисоциальных личностей.

Для отправки на войну в Украину российское командование собирает сброд со всей страны. Они мобилизуют наркоманов и мужчин, торгующих собой. Дедушек тоже отправляют в войско, несмотря на возраст, передает УНИАН.

Эту информацию подтверждает очередной перехват разговора оккупантов, который опубликовала Служба безопасности Украины. На видео ниже слышно, как российский военный инструктор жалуется собеседнику на мобилизованных "бойцов".

"Мы думали оставить катера возле института, я пытался поговорить с их старшим, там заместитель какой-то дивизии был. Пока я с ним общался, поворачиваемся, а этот дол…б уже какой-то из их [мобилизованных] типов разбирает катер. Вот, на ровном месте", — сообщил инструктор.

Далее солдат говорит, что мобилизованные, о которых идет речь в разговоре, готовы воровать у своих же. А после этого инструктор сообщил, кого сейчас забирают в армию РФ для отправки на войну в Украину.

"Вообще, сброд. Как сказал полковник, десять дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки в мужском виде", — жалуется оккупант.

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