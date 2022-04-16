Украинцы помогли ВСУ уничтожить оккупантов, разгружавших вагоны с боеприпасами 1 16.04.2022, 19:50

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Патриоты помогли скорректировать огонь.

Вооруженные силы Украины ударили по оккупантам в Токмаке, когда они как раз разгружали 10 вагонов с боеприпасами. Скорректировать огонь помогли местные жители.

Об успешном уничтожении врагов рассказали представители фонда «Возвращайся живым» на официальном аккаунте в Twitter.

«Неизвестные патриоты успешно скорректировали огонь по оккупантам в Токмаке в Запорожской области. Весь личный состав россиян, разгружавших 10 вагонов с боеприпасами, ликвидирован. Присоединиться к движению сопротивления и помочь уничтожать врага может каждый», — заявили представители фонда и опубликовали ссылку на проект «Ищем врага».

Официальные представители военной сферы Украины о проведенной операции пока не упоминали.

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