СМИ: Россия может начать новое наступление в ближайшие дни

СМИ: Россия может начать новое наступление в ближайшие дни2
- 17.04.2022, 8:35
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США пытаются убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов.
Кремль может начать наступление уже сегодня или в начале следующей недели. Об этом сообщает американский канал NBCNew со ссылкой на двух высокопоставленных представителей в оборонном ведомстве США.
Официальные лица, чей брифинг был дан на условиях анонимности, заявили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились во время наступления.
По оценке США, это может произойти в ближайшие дни, добавили они. Украина ожидает, что наступление начнется на восточном направлении и готовится к битве за Донбасс.