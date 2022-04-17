СМИ: Россия может начать новое наступление в ближайшие дни 2 17.04.2022, 8:35

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США пытаются убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов.

Кремль может начать наступление уже сегодня или в начале следующей недели. Об этом сообщает американский канал NBCNew со ссылкой на двух высокопоставленных представителей в оборонном ведомстве США.

Официальные лица, чей брифинг был дан на условиях анонимности, заявили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились во время наступления.

По оценке США, это может произойти в ближайшие дни, добавили они. Украина ожидает, что наступление начнется на восточном направлении и готовится к битве за Донбасс.

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