«Авто из США пять месяцев стоит в порту мертвым грузом» 1 17.04.2022, 13:04

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Купившие машины на аукционах белорусы столкнулись с рядом проблем.

«Авто куплено в конце октября прошлого года на аукционе IAAI, — пишет пользователь форума «Онлайнера» Flamor. — Машина уже 5 месяцев стоит в порту мертвым грузом. С учетом времени на доставку я уже не попал на растаможку 3—5 лет». Таких историй немало, а с объявлением запрета на передвижение по ЕС белорусских грузовиков после 16 апреля стало еще больше. Появилась новая проблема: машина находится в порту Клайпеды, и когда ее ждать в Минске, непонятно.

За разъяснением ситуации и прогнозами журналисты обратились в AutoGroup — профильную компанию по подбору и информационному сопровождению в вопросе приобретения авто из США и Европы. Комментарии приводитсяниже.

— Некоторые покупатели вошли в сделку еще в прошлом году, но пока машины не прибыли в Беларусь. Были проблемы с кораблями, с недостаточным количеством контейнеров, аукционы заблокировали аккаунты из РБ и РФ, оплату можно было провести не через все банки, после запретили к продаже предметы роскоши (таковыми иногда определяют и автомобили). Сейчас к этим бедам добавились санкции в отношении грузоперевозок. Еще 1 марта некоторые белорусские компании решили остановить новые закупки и лишь довести до конца ранее заключенные договоры.

— Потенциальным покупателям рекомендуем подождать, потому как купленные на аукционе машины нельзя перепродать обратно на рынок Америки — это запрещено. Те фирмы, которые сейчас призывают к покупке лотов в США, думают о краткосрочной наживе. Клиенту стоит обратить внимание на договор — там могут быть указаны лишь информационные услуги, перевозка же будет оформлена у другой компании. Причем дополнительные траты при перевозке, возникающие по инициативе третьих лиц (например, государств, таможни), ложатся на покупателя. То есть эти фирмы помогают лишь купить машину на аукционе, но не доставить ее клиенту.

— С запретом на перевозки возникло еще две проблемы. Первая — у литовцев нет достаточного количества тралов, чтобы перевезти в РБ все доставленные из США машины. Вторая — у порта нет достаточных площадей, чтобы хранить машины, ожидающие перевозки. Выходом могут стать дополнительные таможенные склады в других городах (Каунас, Вильнюс). Сейчас мы прорабатываем эту возможность. Но в любом случае это дополнительные затраты.

— Спрашивают, может ли клиент с шенгенской визой забрать авто самостоятельно. Отметим, что нередко приезжают битые, невосстановленные машины. Их передвижение своим ходом (даже если оно физически возможно) запрещено по дорогам ЕС общего пользования. Другой вариант — самому забрать на лафете. Это возможно через оформление финансовой гарантии БТС либо под конвоем. И может возникнуть вопрос с получением в порту по доверенности. Также не забываем, что для лафета понадобятся права категории Е. Таможенную пошлину нужно будет оплатить здесь (финансовую гарантию БТС), с бумагами из таможни выехать в Литву, за 2—3 дня доставить авто из порта до границы, предъявить на границе, потом привезти и поставить на склад таможни в нашей стране. После таможенную пошлину пересчитают на актуальную дату. Но схема будет работать, если поедет либо сам владелец, либо физлицо с доверенностью (юрлицо будет считаться перевозчиком и подпадет под санкции).

— С 16 апреля введены новые ограничительные меры по пересечению границы. Вероятно, будет принято решение о перецепке и перетарке груза. В этом случае появится возможность доставлять его европейскими тралами в приграничные пункты, где может происходить таможенное оформление. Либо груз будет доставляться контейнером на ПТО в городе получателя через перекупку на «белорусскую голову».

— С европейскими аукционами до 16 апреля все было проще. Машины там продавались и доставлялись. Но и эти покупки сейчас делать рискованно. Пока мы считаем, что такие заказы — необдуманное решение. Стоит подождать, пока ситуация стабилизируется. В настоящий момент мы (за другие компании говорить не можем) приостановили покупки и работаем над сопровождением доставки ранее купленных лотов. Считаем это правильным до момента разрешения общей ситуации.

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