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Что происходит в Хойниках, откуда выводится техника российских оккупантов?

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  • 17.04.2022, 14:02
  • 20,426
Что происходит в Хойниках, откуда выводится техника российских оккупантов?

Военные составы теперь прячут.

В Хойниках, откуда выводится техника российских агрессоров, заметно усиление мер безопасности. Об этом телеграм-каналу «Флагшток» написал читатель:

- В пятницу вооруженная охрана была — минимум один автоматчик в бронежилете и каске патрулировал переход через ж/д пути. Сегодня милиция останавливает автомобили, проверяет документы и задает вопросы про военную технику.

Военные составы теперь прячут — на первый путь загоняют состав с товарными вагонами, а на втором пути уже техника стоит. С улицы теперь рассмотреть, что вывозят, стало сложнее. Так со вторника стали делать. До этого техника стояла открыто.

Каждый день минимум один эшелон уезжает, но теперь в основном уже грузовики и повреждённая бронетехника. В самом городе российских военных стало значительно меньше. Так, например, уже вечером практически перестали ездить на грузовиках, хотя ещё в начале недели это было обыденностью.

Спустя полтора месяца после начала войны появились белорусские военные — по городу ездят минимум три УАЗа на номерах с нулевым регионом, часть солдат ходят пешком.

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