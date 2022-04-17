После уничтожения «Москвы» крымчане перестают верить в то, что им говорят российские СМИ 17.04.2022, 22:54

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У людей постепенно исчезают иллюзии относительно государства-агрессора.

Значительный общественный резонанс в Крыму приобрела информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва". Из-за этого у местных зарождается недоверие к информации российских СМИ.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 17 апреля относительно российского вторжения.

По информации украинских военных, на оккупированном Россией Крымском полуострове у людей постепенно исчезают иллюзии относительно государства-агрессора. Особенно после того, как их флагман Черноморского флота пошел ко дну.

"Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими средствами массовой информации", – отметили в Генштабе.

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