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Украинская бригада имени князя Романа Великого показала, как крушит технику врага

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  • 18.04.2022, 8:08
  • 6,252
Украинская бригада имени князя Романа Великого показала, как крушит технику врага

Видеофакт.

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого показали, как уничтожают российских оккупантов.

Видео атаки опубликовали в «Фейсбуке».

«Как мы провели Вербное воскресенье? Хотелось провести его в относительном покое. Но не получилось... Враг сам нарвался, и получил то, что заслужил! Огня вам, ублюдки! С ним теплее спасаться бегством. Победим!» – говорится в подписи к видео.

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