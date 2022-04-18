Украинская бригада имени князя Романа Великого показала, как крушит технику врага

Украинская бригада имени князя Романа Великого показала, как крушит технику врага3
- 18.04.2022, 8:08
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Видеофакт.
Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого показали, как уничтожают российских оккупантов.
Видео атаки опубликовали в «Фейсбуке».
«Как мы провели Вербное воскресенье? Хотелось провести его в относительном покое. Но не получилось... Враг сам нарвался, и получил то, что заслужил! Огня вам, ублюдки! С ним теплее спасаться бегством. Победим!» – говорится в подписи к видео.