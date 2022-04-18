Украинка из Гостомеля показала свою квартиру после того, как в ней жили российские оккупанты 13 18.04.2022, 10:55

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С собой россияне не успели забрать награбленное.

Жительница украинского Гостомеля вернулась в свою квартиру после освобождения города от российских оккупантов и поделилась впечатлениями от того, что увидела в доме, пишет unian.net.

На отснятом видео женщина рассказала, что застала квартиру в ужасном состоянии. Россияне забросали мусором комнаты, а на балконе, вероятно, устроили импровизированный туалет. Примечательно, что сам унитаз чист и, похоже, рашистами не использовался.

Владелица квартиры обратила внимание на целые окна, хотя в городе шли активные боевые действия с первого же дня российского вторжения.

Двери всех квартир на этаже оккупанты вскрыли.

Покидая чужое жилище, русские оставили записку: "Мы не хотели этого...". В то же время на стене сделали другую надпись фломастером: "Сало Укроине, Героям Сало".

С собой россияне не успели забрать награбленное: в доме оставили много мобильных телефонов, одежду, флешки.

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