Украинка из Гостомеля показала свою квартиру после того, как в ней жили российские оккупанты

Украинка из Гостомеля показала свою квартиру после того, как в ней жили российские оккупанты13
- 18.04.2022, 10:55
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С собой россияне не успели забрать награбленное.
Жительница украинского Гостомеля вернулась в свою квартиру после освобождения города от российских оккупантов и поделилась впечатлениями от того, что увидела в доме, пишет unian.net.
На отснятом видео женщина рассказала, что застала квартиру в ужасном состоянии. Россияне забросали мусором комнаты, а на балконе, вероятно, устроили импровизированный туалет. Примечательно, что сам унитаз чист и, похоже, рашистами не использовался.
Владелица квартиры обратила внимание на целые окна, хотя в городе шли активные боевые действия с первого же дня российского вторжения.
Двери всех квартир на этаже оккупанты вскрыли.
Покидая чужое жилище, русские оставили записку: "Мы не хотели этого...". В то же время на стене сделали другую надпись фломастером: "Сало Укроине, Героям Сало".
С собой россияне не успели забрать награбленное: в доме оставили много мобильных телефонов, одежду, флешки.