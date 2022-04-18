«Осколок в ногу, даже если прихрамываешь, зато три миллиона» 30 18.04.2022, 12:24

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Жена российского оккупанта рассказывает ему, как они «заживут», если того покалечат в Украине.

СБУ опубликовала перехват записи российского оккупанта с женой. Последняя рассказывает ему, как они «заживут», если того покалечат в Украине.

«Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…» — говорит она.

«Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв», — фантазирует оккупант.

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