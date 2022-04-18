Вблизи Северодонецка ВСУ ликвидировали командира российской роты и его подразделение
- 18.04.2022, 13:51
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Видеофакт.
Командира 6-й роты 57-й мотострелковой бригады ВС РФ ликвидировали украинские бойцы вблизи Северодонецка.
Об этом говорится в репортаже главного редактора censor.net Юрия Бутусова с места уничтожения российских оккупантов.
"Подразделение 6-й роты 57-й мотострелковой бригады ВС РФ было уничтожено 2 апреля. Подразделение прибыло сюда с Дальнего Востока. Тело командира роты обгорело уже в результате последующего обстрела россиянами этой территории. Эта рота погибла в окрестных лесах. Командир роты был идентифицирован по личным документам, средствам связи и оружию. В этом районе идут контактные сражения. Именно это подразделение было уничтожено в стрелковом бою... Вот именно это и ждёт российскую армию. За телами никто не приходит и не обращается с просьбой забрать их. Российское командование совершенно не интересуется своими убитыми солдатами", - говорит Бутусов.